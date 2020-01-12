» "بيراميدز" يستضيف المصرى بالكونفدرالية

12 يناير 2020 - 10:06 ص

يحل فريق المصري ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز، فى السادسة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى المصري بقيادة إيهاب جلال للثأر من بيراميدز بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمامه بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح بيراميدز في خطف الثلاث نقاط من المصري البورسعيدي، لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويحل المصري ثانيا بـ 6 نقاط، ورينجرز النيجيري ثالثا بنقطة وحيدة، ونواذيبو الكونغوالي رابعا بنفس الرصيد.