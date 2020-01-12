» الإسماعيلى يواجه الطلائع لمصالحة الجماهير

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يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وتعد المباراة الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز كمدير فني للإسماعيلى بعد توليه المسئولية خلفًا لأدهم السلحدار، الذى يسعى لتحقيق أول مكسب له.

فى المقابل طالب طارق يحيى مدرب الطلائع لاعبيه باستعادة الانتصارات والتركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الساذجة التى كلفت الفريق نقاط مؤثرة بالدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

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