ترامب يغرد بالفارسية للمتظاهرين في إيران: أقف مع الشجعان

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ترامب يغرد بالفارسية
ترامب يغرد بالفارسية
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عبد القادر وحيد

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طهران

ترامب

المتظاهرين

الفارسية

الشجعان

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللغة الفارسية، موجهًا رسالة للمتظاهرين، الذين خرجوا أمس حتى ساعات متأخرة، من الليل مطالبين بسقوط نظام الملالي في طهران.

وكتب ترامب مغردًا باللغة الفارسية: متابع للمظاهرات في إيران وأقف مع المتظاهرين الشجعان في إيران.

يأتي هذا عقب خروج الجماهير الغاضبة من حكم الملالي في طهران، حيث خرجت المظاهرات والمدن الكبرى في أصفهان وهمدان، وغيرها من المدن.

وهتفت الجماهير الموت لخامنئي الديكتاتور.. والموت لولاية الفقيه.

كما قام المتظاهرون الغاضبون بتمزيق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في طهران.

وازدادت وتيرة الغضب، حيث أقدم بعض العاملين في التليفزيون الإيراني على تقديم  استقالاتهم.

يأتي هذا عقب مقتل قاسم سليماني، وإسقاط الطائرة الأوكرانية ردًا على مقتله، والتي أنكر النظام الإيراني سقوطها في البداية، ثم اعترف مؤخرًا بسقوطها، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

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