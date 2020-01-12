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مئات النسور تسيطر على حدود تكساس والسلطات عاجزة عن الحل

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مئات النسور علي حدود تكساس
مئات النسور علي حدود تكساس
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متابعات- أمينة عبد العال

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النسور

احتل حوالي 300 نسر برج اتصالات يبلغ طوله 100 متر  وتابع لسلطات حماية الحدود في مدينة كينجزفيل جنوب تكساس علي الحدود الأمريكية المكسيكية، والسلطات المحلية عاجزة عن حل هذه المشكلة بسبب قانون أمريكي صدر قبل 100 عام يحمي هذه الطيور من القتل.

ويعاني العمال من هذه الطيور حيث تشوش علي عملهم، وتؤثر على أعمال الصيانة المستمرة بأسفله، بسبب الفضلات التي تخرجها، وبالرغم من أن النسور تضع رجلها منذ سنوات فوق البرج إلا أن أعدادها زادت في الفترة الأخيرة.

وتؤكد السلطات أنها تبحث عن حل يبعد النسور عن برج الاتصالات الذي تستخدمه هيئة حماية الحدود والجمارك مثل شباك كبيرة تنصب حول البرج لكن الفكرة لم تطبق حتى الآن.

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