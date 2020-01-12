تفوق الخيال.. مواطن وأسرته يعيشون مع الذئاب 10 سنوات

12 يناير 2020 - 09:31 ص

في واقعة أغرب من الخيال، عاش مواطن سعودي هو وأسرته مع الذئاب لأكثر من 10 سنوات في منطقة الجوف، حيث تكونت بينهم صداقة، وصارت الذئاب جزءًا من العائلة.

وروى رامي السرحاني، لبرنامج "mbc في أسبوع" عن قصة علاقته بتلك الذئاب، مضيفًا أنه سعيد ومطمئن معها.

وتابع قائلاً: إنني قمت بتربية الذئاب منذ أكثر 11 عامًا وهي تعيش معنا في المنزل، حيث نتشارك الأكل والشراب، والجلوس مع في بهو المنزل.

كما كشف السرحاني عن كذب الأساطير التي نسجت حول الذئاب، وأنها لا تنام إلا بعين واحدة، وأنها تأكل الجن، بحسب الخرافة "أسبوع ضان وأسبوع جان".

وتساءل السرحاني: إذا كان الذئب شبعان في أسبوع الضأن لماذا يأكل، لافتا إلى أن هذه الأقاويل مجرد خرافات.









