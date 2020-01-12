» خلاف شديد بين "فايلر" ولجنة الكرة بالأهلي .. وهذا هو السر

12 يناير 2020 - 08:35 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن خلاف شديد بدأ يلوح في الأفق بين المدير الفني السويسري رينيه فايلر وبين لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح.



وقال "زكي" في برنامجه إن فايلر طالب بضرورة التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وكان الاتجاه ناحية الموافقة على طلبه.



وأضاف: لكن بعد الأداء الدفاعي السيء في مباراة بلاتينيوم بدأت لجنة التخطيط تغير رأيها وأصبحت ترى ضرورة التعاقد مع مدافع .



وتابع: حتى الآن مازال الخلاف قائمًا ، وستُظهر الصفقة القادمة للأهلي طبيعة الرأي الذي انتصر.



