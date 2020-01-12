» أغرب ما فعلته أمريكا بهاتف قاسم سليماني قبل قصفه

12 يناير 2020 - 08:30 ص

كشفت محطة NBC الأمريكية أسرارا جديدة عن عملية استهداف قاسم سليماني - قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني - رفقة قادة عراقيين.



وقالت القناة: جواسيس في مطاري #دمشق و #بغداد الدوليين ساعدوا في اصطياد الولايات المتحدة لقاسم #سليماني. لدى وصوله الى مطار العاصمة العراقية كانت 3 طائرات مسيرة في الأجواء تنتظره عاكسة هيمنة الولايات المتحدة على الأجواء العراقية.



وأضافت: صعد مسؤول عراقي عدد من الدرجات لتحية الضيف بينما كانت مديرة وكالة الاستخبارات الاميركية جينا هاسبل ووزير الدفاع مارك أسبر يشاهدان ذلك من مكتبهما في واشنطن. وجه المسؤول العراقي لم يكن واضحا بسبب الليل.



وأردفت: الولايات المتحدة تفحصت هواتف من كانوا في موكب السيارات الذي خرج من مطار #بغداد وتأكدت من هوياتهم قبل توجيه الضربة الجوية.



واستدركت: العسكريون الاميركيون في قاعدة العديد في #قطر شاهدوا الصواريخ الأربعة تطلق على السيارة التي تقل المهندس و #سليماني وحافلة صغيرة كانت تسير أمامها في طريق مطار #بغداد الدولي حيث كانت حركة المرور في تلك الساعة الأولى من الفجر خفيفة.

