  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الباز

محمد الباز: معتز مطر ميت

ابنة قاسم سليماني

اتهام ابنة قاسم سليماني بقتل إعلامي عربي شهير

طارق العريان

تعليق ناري من طارق العريان بعد طلاقه من أصالة

الزمالك

الزمالك يقرر فسخ عقده مع هذا اللاعب

عبدالله السعيد

مفاجأة مدوية في توقيع عبدالله السعيد للزمالك

نانسي عجرم وزوجها

صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

عمرو أديب

مواجهة ساخنة بين "أديب" وفتاة فعلت هذا الأمر المثير

البنك المركزي

خبير اقتصادي يكشف حقيقة إصدار عملات بلاستيكية

السفير البريطاني في إيران، راب مك إير

السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني في طهران

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أحمد موسى: إيران ستدفع ثمن اسقاط الطائرة الاوكرانية

تعرف على النهاية المأساوية للفنان نظيم شعراوي

الصفحة الأخيرة

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

#

تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

#

«60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم

#

تعرف على عدد زيجات الفنانة نجلاء فتحي

نظيم شعراوي

يمثل شهر يناير من كل عام ذكرى مهمة لمحبي الفنان الراحل نظيم شعراوي الذي وُلد في يوم 7 يناير وشارك في العديد من الأعمال الفنية.

وبدأ الفنان نظيم شعراوي حياته الفنية نهاية الأربيعنيات ، وحقق شهرة معقولة بأعماله المسرحية مع الفنان فؤاد المهندس لكنه بعد ذلك نال شهرة واسعة بمسرحية "شاهد مشافش حاجة".

وفي أواخر أيامه تعرض لوعكة صحية شديدة لدرجة أنه أدى دوره في مسلسل "الرجل الآخر" على كرسي متحرك.

واضطر "شعراوي" لاعتزال الفن بعد تعرضه لآلام شديدة وعدم قدرته على الخروج من المنزل فضلا عن إصابته بمرض الزهايمر.

ولم يكن يزور "شعراوي" في نهاية حياته سوى عدد قليل من الفنانين مثل روجينا وأشرف زكي وتامر حسني ودلال عبد العزيز.

و رحل يوم 30 يونيو عام 2010 عن عمر يناهز 88 سنة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خلاف شديد بين "فايلر" ولجنة الكرة بالأهلي .. وهذا هو السر
» أغرب ما فعلته أمريكا بهاتف قاسم سليماني قبل قصفه
» شوبير يهاجم لاعبي الأهلي بضراوة: استهتاركم وضع الفريق في مأزق
» تعرف على النهاية المأساوية للفنان نظيم شعراوي
» تعرف على المرض الذي عانى منه السلطان قابوس قبل رحيله
» رسالة نارية من "أديب" إلى الإدارة الإيرانية
» أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها في طهران
» «التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي
» الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار
» إيران دولة هشة ولاتسيطر على منظومات أسلحتها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية