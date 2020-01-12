اتهام ابنة قاسم سليماني بقتل إعلامي عربي شهير

12 يناير 2020 - 06:45 ص

تعرض إعلامي عربي شهير للقتل بطريقة وسط اتهامات لابنة الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني بالوقوف وراء قتله.



وقُتل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد - مراسل قناة دجلة - في مدينة البصرة العراقية.



وتأتي هذه الوفاة بعد تغريدة مثيرة للجدل كتبها الراحل قبل وفاته ، حيث قال فيها: ليس غريبًا أن تقوم ابنة المقتول سليماني بمناشدة حسن نصر الله بالأخذ بثأر والدها، ولم تناشد خامنئي باعتباره المعني، والسبب أن الإيرانيين أخبروها بأن تقوم بذلك لكسب العطف، وفعلًا حسن نصر الله وبعض البرلمانيين بلعوا الطعم.. إنهم يستغلون كل شيء من أجل الحرب بالوكالة؛ دون أن يخسروا.



وفي أعقاب هذه التغريدة تلقى "عبد الصمد" رصاصة في رأسه أثناء قيادة سيارته ليُقتل على الفور وسط اتهامات لابنة سليماني بالوقوف وراء القتل.

