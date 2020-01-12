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صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

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نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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المصريون ـ متابعات

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انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

كشف الصحفي اللبناني سعيد حريري، آخر تطورات قضية اقتحام فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قائلاً: "تقرير الطب الشرعي أكد اليوم أنه تم إطلاق 17 طلقة على اللص".
وقال "حريري" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "محامى زوج الفنانة نانسي عجرم برّأ تصرف موكله فادى الهاشم،" بأنه تعرض لوهلة عصبية خاصة وأن السارق كان مقنع وبحوزته مسدس، أي يستخدم كل الأدوات التي تؤكد أنه لص".
وعن حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى معرفة سابقة بين عائلة نانسي عجرم واللص، قال الصحفي اللبناني: "الصور المتداولة مغلوطة والهدف منها التضليل".

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