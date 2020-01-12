صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

12 يناير 2020 - 01:10 ص

كشف الصحفي اللبناني سعيد حريري، آخر تطورات قضية اقتحام فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قائلاً: "تقرير الطب الشرعي أكد اليوم أنه تم إطلاق 17 طلقة على اللص".



وقال "حريري" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "محامى زوج الفنانة نانسي عجرم برّأ تصرف موكله فادى الهاشم،" بأنه تعرض لوهلة عصبية خاصة وأن السارق كان مقنع وبحوزته مسدس، أي يستخدم كل الأدوات التي تؤكد أنه لص".

