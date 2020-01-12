السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني في طهران

12 يناير 2020 - 12:00 ص

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن قوات الأمن اعتقلت السفير البريطاني في طهران، راب مك إير، لساعات قُرب تظاهرات مناهضة للنظام في العاصمة الإيرانية.



أضافت وكالة تسنيم أن «السفير البريطاني في طهران سيتم استدعاؤه، الأحد، إلى مقر وزارة الخارجية بسبب تواجده قرب التظاهرات».



وأضافت أن السفير كان متواجدا في متجر قريب من مكان إقامة الاحتجاجات للتحريض وتوجيه المحتجين«.



وخرج إيرانيون السبت في عدة مدن بينها طهران للتظاهر احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني ما أدى لمقتل ركابها الـ176 وغالبيتهم إيرانيون.



واعترفت إيران السبت بارتكاب «خطأ بشري» أدى إلى إطلاق الصاروخ باتجاه الطائرة.



وقال ناشطون إيرانيون السبت إن محتجين غاضبين مزقوا صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران، وذلك بعد نحو أسبوع على مقتله في ضربة جوية قرب مطار بغداد.



وردد المتظاهرون شعارات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى على خامنئي والحرس الثوري.

