متحدث "الري": لدينا فجوة مائية تقدر بـ21 مليار متر مكعب

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المصريون ـ متابعات

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أعرب المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن أملة أن يحدث تقارب لوجهات النظر في اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مضيفا: "لدينا فجوة مائية 21 مليار متر مكعب، وهذا يمثل تحدي للدولة المصرية".
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء السبت، أن سد الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.
ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن حصة المواطن في السنة من المياه 600 متر مكعب سنويا، بينما بلغت حصة مصر السنوية من نهر النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب.
 

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