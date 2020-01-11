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أحمد موسى: إيران ستدفع ثمن اسقاط الطائرة الاوكرانية

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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حديثه عن سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي، وأنه  تم استهدافها بصاروخ إيراني لم يكن قراءة للطالع أو من باب التنجيم.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه استقى معلوماته من خطاب الرئيس الأوكراني الذي أمر بفتح تحقيق في واقعة إسقاط الطائرة في العاصمة الإيرانية طهران.
وتابع موسى، أن الإيرانيين أرجعوا سبب السقوط لعطل فني وتم إلصاق المسئولية لقائد الطائرة ، ولكن بعد اعترافها اليوم بأنها من أسقطت الطائرة فإنها ستدفع نتيجة كذبها على العالم حول سبب إسقاط الطائرة.
وأوضح موسى أن «فضيحة الإيرانيين إنهم  مش عارفين يكدبوا ولما كدبوا فضحوا نفسهم ولما اتفضحوا دمروا بلدهم وكل المؤسسات الإيرانية».
وأشار موسى إلى أن اعتقاد إيران بأن الطائرة ربما تكون معادية، واستهدافها  من قبل الجيش الإيراني يعني أن إسقاط الطائرة كان عمدًا، ولذلك فإن الجيش الإيراني يتحمل المسئولية كاملة.
وأكد موسى أنه لا بد على دول العالم محاسبة إيران على هذه «الجريمة»، موضحا أن إيران ستدفع أكثر من مليار دولار لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة.


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