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عبد المهدي: العراق يسعى لإقامة علاقات متوازنة تحفظ سيادته

عرب وعالم

عبد المهدي
عبد المهدي
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المصريون ووكالات

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، السبت، إن بغداد تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول بما يحفظ سيادتها.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس السياسي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" (ثاني أكبر الأحزاب الكردية بالبرلمان العراقي بعدد 18 مقعدا من أصل 329 مقعدا) كوسرت رسول علي في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.
وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية اطلعت عليه الأناضول أن اللقاء تناول "تقوية الدولة والقرار العراقي من أجل حفظ أمن العراق وسيادته الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة إبعاده عن الصراعات".
كما بحث عبد المهدي ورسول علي "قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والعمل على خدمة الشعب العراقي بمختلف تنوعه القومي والديني والفكري وتلبية مطالبه المشروعة".
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "العراق صديق لجميع دول الجوار، وكذلك الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى أيضا".
وأضاف: "نريد تعزيز علاقات الصداقة مع الجميع، ونسعى للتهدئة ونعمل على إدارة الأمور في البلاد بشكل قوي ومتوازن يحفظ سيادتنا ويمنع خطر داعش والارهاب".
من جانبه، أعرب رسول علي عن "دعمه لسياسة الحكومة الاتحادية بإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة والصديقة".
وبعد هذا اللقاء، عاد عبد المهدي إلى بغداد بعد زيارة ليوم واحد لإقليم كردستان شمالي العراق التقى خلالها أيضا رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، وزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (أكبر الأحزاب الكردية بعدد 26 مقعدا في البرلمان) مسعود بارزاني.
وتأتي هذه الزيارة، في مسعى، فيما يبدو، لإقناع الأكراد بتغيير موقفهم الرافض لإخراج القوات الأجنبية من العراق. -

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