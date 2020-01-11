» وكالة أوروبية تدعو لتجنب التحليق فوق أجواء إيران

11 يناير 2020 - 10:20 م

دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، السبت، إلى تجنب المجال الجوي الإيراني، عقب إعلان طهران مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية إثر "خطأ بشري".



وقالت الوكالة (مقرها مدينة كولونيا الألمانية)، في بيان: "نطالب خطوط الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر".



وأضافت: "هذا وضع ديناميكي للغاية وسيتم إجراء تقييم جديد بالتعاون مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل (بشأن الطيران في المجال الجوي الإيراني)".



وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".



وكانت طهران قد أنكرت في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.



والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

