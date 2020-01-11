استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"

11 يناير 2020 - 10:10 م

تستأنف كل من الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" محادثات السلام، في جوبا، الإثنين، حول المسارات الخمس للتفاوض، وفق مجلس السيادة الانتقالي في السودان.



وتركز المفاوضات على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان.‎

وعقد وفدا الحكومة والجبهة (تضم حركات مسلحة وجماعات سياسية)، السبت، اجتماعًا تشاوريًا، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بشأن مسار شرق السودان، بحضور الوساطة والمراقبين.

وقال المتحدث باسم الوفد التفاوضي الحكومي، محمد الحسن التعايشي، إن "وفد الحكومة أجاب خلال الاجتماع على جميع استفسارات قيادات الجبهة الثورية بشأن اللقاء التشاوري ومواقيت انعقاده"، وفق البيان.

وتابع أن اللقاء سيعقد يومى 14 و15 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، بحضور وفد رفيع المستوى من الوساطة.

وأوضح التعايشي أن "الهدف من اللقاء (هو) الاطمئنان على أن القضايا التي ستُناقش ضمن مسار الشرق في جوبا تمثل رؤية المكونات الاجتماعية والأهلية في شرق السودان".

وزاد بقوله إن "المفاوضات حول المسارات المختلفة ستنطلق بعد غد الإثنين، وأطراف التفاوض متفقة على ضرورة استصحاب آراء أهل المصلحة في العملية التفاوضية".

وكشف التعايشي عن إجراءات على الأرض في دارفور للتشاور مع أهل المصلحة، خاصة حول قضايا النازحين واللاجئين، انطلاقًا من أهمية إشراكهم في الصورة النهائية للسلام.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.