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"فضل": إقامة السوبر المصري في 20 فبراير المقبل بالإمارات

الرياضة

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مباراة الأهلي والزمالك
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المصريون ـ متابعات

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أكد عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد فضل، إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمى للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.
وأوضح "فضل"  أنه سافر إلى الإمارات وعقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق على إقامة السوبر المصرى يوم 20 فبراير المقبل، مؤكداً أن الوفد برئاسته وضم حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق وتم إنهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة.
وأضاف محمد فضل أن السوبر سيقام بشكل رسمي على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي وهو ملعب الجزيرة الإماراتى.

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