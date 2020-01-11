هذا ما قاله الرئيس السيسي ناعيا السلطان قابوس

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر والأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذى وافته المنية مساء أمس الجمعة.



وقال السيسي فى بيان له، اليوم السبت، إن: الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

