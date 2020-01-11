هذا ما قاله الرئيس السيسي ناعيا السلطان قابوس

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر والأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذى وافته المنية مساء أمس الجمعة.
وقال السيسي فى بيان له، اليوم السبت، إن: الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.
وأضاف السيسي "لا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور".
وأعرب السيسي يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار.

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