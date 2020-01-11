» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»

11 يناير 2020 - 09:30 م

اقتنص فريق ليفربول فوزًا غاليًا على توتنهام، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

الهدف الوحيد جاء في الدقيقة 37 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الذى أودعها داخل الشباك.

وخاص محمد صلاح المباراة بأكملها، ولكنه خرج في الدقيقة 92 وحل بدلا منه السويسري شيردان شاكيري.

وأهدر ليفربول فرصة خطيرة في الدقيقة الثالثة، عندما انفرد البرازيلي روبرتو فيرمينو بالمرمى ثم سدد الكرة لينقذها داني روز، قبل أن تتاح مرة أخرى لتشامبرلين الذى سددها قوية لتصطدم بالقائم.

كما أهدر توتنهام العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني، لاسيما الفرصة التى أهدرها هيونج مين سون، وكذلك ديلي ألي.

بهذه النتيجة يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، مع العلم أن الريدز له مباراة مؤجلة ضد وست هام.

ووسع ليفربول الفارق مع الوصيف ليستر سيتي إلى 16 نقطة كاملة، بعد هزيمة الثعالب اليوم ضد ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.