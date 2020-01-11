ضمائر ومشاعر الناس.. أقم عليها مأتماً وعويلاً

لا يزال وقع الصدمة في الكثير جراء حادثة قتل أسرة بأكملها مكونة من سبعة أفراد منذ ثلاثة أيام في كفر الدوار بمحافظة البحيرة والجاني فيها هو صديق أحد الضحايا ورب الأسرة الضحية، وكما تقول بعض الصحف علي لسان الجاني ومهنته جزار أن الدافع وراء الجريمة هو بدافع سرقة مواشي صديقه لأنه يمر بضائقة مالية، لذا فقام بالتخطيط لفعل ذلك ولا عزاء للعيش والملح بين الأصحاب، لأنه قتل ضحاياه واحداً تلو الآخر وبدأ بصديقه وحتي الأطفال الصغار لم يرحمهم فذبحهم بطعنات عديدة دون أن يكون لديه أدني مشاعر أو ضمير يراجعه فيما فعل، فكان بعيداً عن الإنسانية بل أكثر وحشية من الذئاب والوحوش المفترسة.



الرأسمالية المتوحشة أو النيوليبرالية الجديدة والتي نطبقها نحن وبصورة ليست المناسبة لمجتمعاتنا هل هي السبب في زيادة الحقد والكراهية وخوف الناس من بعضهم البعض؟، نظراً لما يرونه من تغييرات تموج بها المجتمعات جراء زيادة الأغنياء ثراءاً والفقراء فقراً، وترفع البعض وخاصة من الطفليين والهباشين والسماسرة الذين ظهرت عليهم علامات الثراء دون إستحقاق ودون تعب أو عناء أو مجهود يستحقون عليه ما وصلوا إليه من مستويات معيشية ورفاهية لا تتماشي مع عقولهم وتفكيرهم، لكن للأسف طأتها شديدة علي الذين يعملون في المجتمع بضمير وسلكون الطرق الصحيحة في كسب الرزق، بعض من هؤلاء وخاصة المتعلمين والمثقفين حدث لهم ذهول وفتنتهم التقلبات المفاجئة تلك، فنقموا علي المجتمع وعلي حظهم.

الرأسمالية المتوحشة أو النيوليبرالية الجديدة والتي نطبقها نحن وبصورة ليست المناسبة لمجتمعاتنا هل هي السبب في زيادة الحقد والكراهية وخوف الناس من بعضهم البعض؟، نظراً لما يرونه من تغييرات تموج بها المجتمعات جراء زيادة الأغنياء ثراءاً والفقراء فقراً، وترفع البعض وخاصة من الطفليين والهباشين والسماسرة الذين ظهرت عليهم علامات الثراء دون إستحقاق ودون تعب أو عناء أو مجهود يستحقون عليه ما وصلوا إليه من مستويات معيشية ورفاهية لا تتماشي مع عقولهم وتفكيرهم، لكن للأسف طأتها شديدة علي الذين يعملون في المجتمع بضمير وسلكون الطرق الصحيحة في كسب الرزق، بعض من هؤلاء وخاصة المتعلمين والمثقفين حدث لهم ذهول وفتنتهم التقلبات المفاجئة تلك، فنقموا علي المجتمع وعلي حظهم.