  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

مظاهرات اليوم

مظاهرات تجتاح العاصمة الإيرانية

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

أرشيفية

جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

أرشيفية

أسرة «مرسي» تنعي السلطان قابوس برسالة مؤثرة

سد النهضة

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

«الصحفيين».. تنعي «السلطان قابوس» وتعزي الشعب العماني

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس

#

شاهد.. لحظة تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد

#

هنيدي والجسمي أبرزهم.. نجوم الفن ينعون السلطان قابوس

#

تعرف على «هيثم بن طارق» السلطان العماني الجديد

نقابة الصحفيين

عمان

سلطان عمان الجديد

وفاة السلطان قابوس

أعرب مجلس نقابة الصحفيين، عن خالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل عن عاملنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال مجلس النقابة إن السلطان قابوس، زعيم وطني عربي، يمثل علامة فارقة في تاريخ السلطنة والأمة العربية، امتاز بالحكمة، واحترام الآخر، وخدم وطنه، وصنع نهضة وتنمية غير مسبوقة في سلطنة عُمان في عصرها الحديث، وانتهج سياسة خارجية حكيمة، امتازت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع بذل مساعي الوفاق بين الفرقاء.

وجاء نص بيان النقابة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي نقابة الصحفيين المصريين، السلطان قابوس بن سعيد، فقيد الأمة العربية، رجل الحكمة والسلام، صانع نهضة سلطنة عُمان وتقدمها في عصرها الحديث».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل
» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء
» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر
» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن
» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء
» صن داونز ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا
» «بوش» ناعيًا «قابوس»: «كان حليفًا قويًا لأمريكا»
» أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي
» "أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس
» فيديو قديم يكشف احتفاء "صدام" بالسلطان "قابوس"
» فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية