» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل

11 يناير 2020 - 08:35 م

كشف جابي جرمانوس، محامي فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، سبب إطلاق 17 الشاب السوري الذي قيل إنه قتل أثناء محاولته سرقة منزلهما.

وقال المحامي في تصريحات صحفية، إن موكله أصيب بحالة عصبية كانت وراء إطلاقه لكل هذا العدد من الطلقات.

وتابع أن موكله تعرّض إلى حالة عصبية بسبب الموقف، مضيفًا أن أي شخص مكانه سيفعل ذلك حتى لو كان معه 100 طلقة.

ونفى في التصريحات التي تناقلتها صحف لبنانية، أن هناك أكثر من شخص أطلق الرصاص على الشاب السوري.

وذكر أنه نظرًا لقرب المسافة بين زوج "عجرم" وبين الشاب القتيل فالرصاص اخترق جسده، وظهر وكأن شخص آخر أطلق الرصاص من جهة أخرى، وفق قوله.