  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

مظاهرات اليوم

مظاهرات تجتاح العاصمة الإيرانية

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

أرشيفية

جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

أرشيفية

أسرة «مرسي» تنعي السلطان قابوس برسالة مؤثرة

سد النهضة

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء

آخر الأخبار

التعليم
التعليم
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من خامنئي بشأن الطائرة الأوكرانية

#

قرار عاجل من "السيسى" فى هذا الشأن

#

بيان عاجل من الأزهر بشأن الوضع في ليبيا

#

هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"

التعليم

وزير التربية والتعليم

طارق شوقى

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قرارا يعطي الحق للمشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007) في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم - بدل الاعتماد).

قرار الوزير شمل أيضًا الموافقة على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.

وأكدت الوزارة، اليوم السبت، تعميم قرار وزير التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية حول الموافقة على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين.

وكذلك أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل
» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء
» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر
» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن
» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء
» صن داونز ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا
» «بوش» ناعيًا «قابوس»: «كان حليفًا قويًا لأمريكا»
» أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي
» "أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس
» فيديو قديم يكشف احتفاء "صدام" بالسلطان "قابوس"
» فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية