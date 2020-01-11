» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قرارا يعطي الحق للمشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007) في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم - بدل الاعتماد).

قرار الوزير شمل أيضًا الموافقة على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.

وأكدت الوزارة، اليوم السبت، تعميم قرار وزير التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية حول الموافقة على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين.

وكذلك أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.