» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر

11 يناير 2020 - 08:26 م

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدء حملة لتوزيع قمصان وكرات تحمل شعار نادي ألميريا في العديد من محافظات مصر بالتعاون مع جمعية «Share a Smile ».

ونشر «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الصور أثناء توزيع «تيشيرتات» نادي ألميريا الاسباني على المصريين.

وكتب: «اليوم بدأت حملة لتوزيع الالاف من التي شيرتات والكرات التي تحمل شعار نادي ألميريا الأسباني في العديد من محافظات مصر والبداية كانت من قرية الشيمي في محافظة الفيوم وقرية بشتيل بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية Share a Smile ».

وأضاف: «ستستمر الحملة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية الغالية».