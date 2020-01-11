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دموع منير على مدير أعماله تتصدر «تريند جوجل»

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المطرب محمد منير
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محمد منير

دموع منير

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا له أثناء انهياره بالبكاء خلال تشييع جثمان مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا يزيد.

وفي السياق ذاته، تصدر النجم محمد منير تريند مؤشر البحث في جوجل، حيث أعلن منير عن الخبر قائلًا: «افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفني وكان مثالا للتفاني والإخلاص... رحمك الله رحمة واسعة».

ويشار إلى أن هذه الأزمة ليست الأولى التي طاردت منير، فقد ألغى حفله الغنائي ليلة رأس السنة بسبب إصابته بوعكة صحية واعتذر لجمهوره وقتها.

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