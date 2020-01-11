قفشة يشكو من كدمة فى الركبة.. والفحص الطبي يحدد مدة غيابه

11 يناير 2020 - 08:14 م

تعرض محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لكدمة في الركبة أثناء مشاركته في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي عصر اليوم.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن تغيير اللاعب في المباراة، جاء بعد شكواه من تعرضه لكدمة قوية، مؤكدًا أنه سيخضع لفحص طبي لتحديد حجم الاصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

وسقط الأهلى فى فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه بلاتينيوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.