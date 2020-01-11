كيف تنقل القاهرة 22 مومياءًا في حدث عالمي؟

تقترب محافظة القاهرة من الانتهاء من تطوير مسار نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات.

يأتي ذلك في حدث عالمي دعت له الدولة المصرية ممثلي ورؤساء دول لحضور مراسم النقل في موكب عالمي، سيتم فيه تصنيع عجلات حربية تقودها خيول محملة عليها الموميات بتصميم أزياء فرعونية.

وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن فبراير المقبل موعد انتهاء تطويرات مسار الـ22 مومياء الملكية بين المنطقتين الغربية والجنوبية.