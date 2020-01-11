  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

أرشيفية

جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

أرشيفية

أسرة «مرسي» تنعي السلطان قابوس برسالة مؤثرة

سد النهضة

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

أرشيفية

تظاهرات غاضبة تجتاح طهران.. تعرف على السبب

أرشيفية

إحالة سيدة للمفتي بعد قتلها طفلًا لخلاف مع والدته

إحالة سيدة للمفتي بعد قتلها طفلًا لخلاف مع والدته

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ضبط طبيب في وضع مخل مع سيدة متزوجة بكفر الشيخ .. والأهالي يضربوه

#

وفاة «طباخ الريس» بعد صراع مع المرض

#

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

#

بعد ظهورها عارية مع ابنها..فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني"

حوادث

البحيرة

المحمودية

جنايات دمنهور

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائره الرابعة" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم، بإحالة أوراق المتهمة (صباح.م.ع - 33سنة)، ربة منزل، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

ووجهت المحكمة للمتهمة التهمة بقتل طفل بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، فيما حددت المحكمة جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى شهر يوليو 2018، عندما استدرجت المتهمة الطفل (حسني رزق عبدالكريم - 3 سنوات) إلى مسكنها عقب خلاف قد نشأ بينها وبين والدة المجني عليه، وقد أوهمته بإعطائه بعض الحلوى بخطة شيطانية كانت أعدت العده لقتله، وما إن ظفرت به وتمكنت من إزهاق روحه وضعته في جوال وسجادة وألقت به في مصرف القرية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن
» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء
» صن داونز ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا
» «بوش» ناعيًا «قابوس»: «كان حليفًا قويًا لأمريكا»
» أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي
» "أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس
» فيديو قديم يكشف احتفاء "صدام" بالسلطان "قابوس"
» فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال
» قرار إيراني عاجل بشأن الرحلات إلى أوروبا
» أين تذهب قمصان اللاعبين بعد المباريات؟
» أول تصريح من الملك سلمان بعد وفاة السلطان قابوس

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر