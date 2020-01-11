إحالة سيدة للمفتي بعد قتلها طفلًا لخلاف مع والدته

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائره الرابعة" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم، بإحالة أوراق المتهمة (صباح.م.ع - 33سنة)، ربة منزل، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

ووجهت المحكمة للمتهمة التهمة بقتل طفل بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، فيما حددت المحكمة جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى شهر يوليو 2018، عندما استدرجت المتهمة الطفل (حسني رزق عبدالكريم - 3 سنوات) إلى مسكنها عقب خلاف قد نشأ بينها وبين والدة المجني عليه، وقد أوهمته بإعطائه بعض الحلوى بخطة شيطانية كانت أعدت العده لقتله، وما إن ظفرت به وتمكنت من إزهاق روحه وضعته في جوال وسجادة وألقت به في مصرف القرية.