» صن داونز ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

11 يناير 2020 - 07:42 م

سقط فريق اتحاد الجزائر في فخ الخسارة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي صن داونز ثابيلو مورينا في الدقيقة 36 وسيبوسيسو فيلاكيزي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف اتحاد الجزائر أيمن محيوص في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بتلك النتيجة تأهل صن داونز إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد رفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد اتحاد الجزائر عند نقطتين في المركز الثالث.