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المقاولون العرب يقسو على إف سي مصر بثلاثية

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
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المصريون

المقاولون العرب

اف سي مصر

فاز فريق المقاولون العرب على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الكلية الحربية فى افتتاح منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدورى العام.

بتلك النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر بـ30 نقطة، بينما تجمد رصيد إف سى مصر عند 14 نقطة.

تفوق المقاولون العرب فى الشوط الأول من عمر المباراة، وسيطر ذئاب الجبل على أغلب فترات الشوط وهدد لاعبوه شباك نادى مصر فى أكثر من مناسبة، وافتتح سيف الدين الجزيرى أهداف المقاولون فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الذئاب فى زيادة غلة الأهداف، حيث عزز شكرى نجيب لاعب المقاولون، تقدم فريقه فى الدقيقة 34، قبل أن يضيف كريم مصطفى الهدف الثالث فى الدقيقة 34.. لينتهى الشوط الأول بتقدم الذئاب 3/0.

وفى الشوط الثانى تحسن أداء إف سى مصر فى ظل أنانية لاعبى المقاولون وكثرة الاحتفاظ بالكرة ورغبة كل لاعب فى تسجيل هدف شخصى، ونجح رضا الويشى مهاجم إف سى مصر فى تقليص الفارق مع المقاولون العرب، فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء، وحاول لاعبو نادى مصر التعويض ولكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز المقاولون 3-1.

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