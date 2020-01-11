جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

باشرت نيابة مركز بلبيس في التحقيقات المتعلقة بواقعة اتهام أب، بالتعدي على نجله بالضرب وتعذيبه حتى الموت بإحدى قرى المركز.

وكانت بداية الواقعة بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس من «ج. الـ» 48 عاما، مشرف نشاط ومقيم قرية ميت حمل بدائرة المركز، بوفاة نجله «م» 6 سنوات، ادعاء سقوط من علو، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، وعمل التحريات اللازمة، وتبين وجود آثار تعذيب وسحجات وكدمات بجسد الطفل، وأشارت التحريات الأولية إلى قيام الأب بالتعدي على الطفل بالضرب وتعذيبه حتى الموت.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفل المتوفى على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابستها.