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طبيب الأهلى يوضح حجم إصابة اليو ديانج

الرياضة

ديانج
ديانج
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هاني عبد الصبور

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أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وهو السبب الأساسي وراء تغييره في المباراة.

وخرج ديانج في الشوط الثاني من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته.

وأضاف طبيب الأهلي أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

وتغادر بعثة الأهلي مدينة بولا وايو في الثامنة من مساء اليوم، متوجهة إلى العاصمة هراري للمبيت بها، على أن تغادر البعثة مطار روبرت موجابي في الواحدة ظهر غدٍ في طريق عودتها إلى القاهرة.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بملعب الأخير عصر اليوم، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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