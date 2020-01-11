توجيه مهم من وزير المالية بشأن الأجور

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مصلحة الضرائب

إيرادات الدولة

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، موظفي الضرائب بضروة الالتزام في جمع "أموال الدولة"، موضحًا أنه يتم دفع الأجور من خلال هذه الأموال.

وأكد "معيط"، ثقته في الموظفين بمصلحة الضرائب عند قيامهم بأداء مهامهم القومية لتحصيل حق الدولة، معقبًا «بما يرضى الله».

وأضاف الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات قائلا: «أنتم الذين توفرون 75% من إيرادات الدولة التي تنفق منها على أمنها وصحة مواطنيها والتعليم وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها وهذه أمانة فى أعناقكم».

وأوضح قائلا: اعلموا «أن الجنيه اللى ما بتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد».


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