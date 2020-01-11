«المالية» لـ«الضرائب»: تحصيل حق الدولة بما يرضي الله

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ثقته في الموظفين بمصلحة الضرائب عند قيامهم بأداء مهامهم القومية لتحصيل حق الدولة، معقبًا «بما يرضى الله».

وأضاف الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات صحفية 11 يناير 2020، قائلا: «أنتم الذين توفرون 75? من إيرادات الدولة التي تنفق منها على أمنها وصحة مواطنيها والتعليم وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها وهذه أمانة فى أعناقكم».

وأوضح قائلا: اعلموا «أن الجنيه اللى ما بتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد».