منح غير المدخنين إجازة سنوية مكافأة لهم

11 يناير 2020 - 07:04 م

الدقيقة في العمل قد تعني الكثير، لكن هذا لا ينفي إهدار الوقت لأسباب مختلفة من بينها تدخين السجائر، ما دفع بأحد أصحاب الشركات في بريطانيا إلى اتخاذ قرار بمكافئة الذين يقلعون عن التدخين إجازة سنوية إضافية، مدتها 4 أيام.

وقال المدير الإداري للشركة "دون برايدن"، إن الموظفين المدخنين يقضون ما يصل إلى ساعة في اليوم في التدخين، إذ أنهم "يدخنون أربع أو خمس أو حتى عشر سجائر في اليوم، ويستغرقون حوالي عشر دقائق في كل مرة".

وأضاف: "نظرت إلى الموظفين الآخرين (غير المدخنين) خلال الفترات التي يدخن فيها زملاؤهم، والذين يكونون إما يتحدثون على الهاتف، أو يقومون بالكتابة، ويحاولون القيام بعملهم، لذلك اعتقدت أنه يجب تعويضهم".

وتابع: "في العام الماضي، رأيت على وسائل التواصل الاجتماعي أن العمال الذين لا يدخنون يجب أن يحصلوا على أربعة أيام إضافية".

وقال دون، الذي يدير شركة النقل والإمداد "KCJ "، ومقرها "سويندون"، في "ويلتشير" جنوب غرب إنجلترا: "عندما قمت بالإعلان، قال بعض الموظفين إنهم لن يدخنوا بعد الآن، إذا كان بإمكانهم الإقلاع عن التدخين لمدة 12 شهرًا، فسأمنحهم أربعة أيام إضافية".

وأشار كرزيستوف كريزيوزكا الذي لا يدخن ويعمل بالشركة منذ ستة أشهر: "دون ذكر ذلك قبل بضعة أسابيع، لكني اعتقدت أن لن يفعل ذلك. أمر مدهش للغاية، وأعتقد أنها فكرة رائعة".

وأضاف دون: "لقد عملت في الشركات الوطنية والخاصة لمدة 20 عامًا، وفي كثير من الأحيان، تتعرض للإساءة وتصبح مجرد رقم. أحاول أن أعيد شيئًا إلى الموظفين، ومنحهم حوافز قليلة لتشجيعهم".