بالفيديو.. مخرج «حواديت يهود مصر»: طبيب صلاح الدين الأيوبي «يهودي»

11 يناير 2020 - 07:02 م

قال أحمد هاشم، مخرج فيلم "حواديت يهود مصر" إن موسى ابن ميمون والذي له معبد يحمل اسمه بحارة اليهود كان من أهم العلماء عند اليهود على مدار التاريخ وكان الطبيب الخاص لصلاح الدين الأيوبي.

وأضاف لبرنامج "شارع النهار" على قناة "النهار"، أنه على الرغم من ذلك كانوا يتهموه بالعنصرية بينما هذا الموقف لم يدل على ذلك ولم يذكر في أي عمل فني لصلاح الدين الأيوبي، في إشارة إلى فيلم "الناصر صلاح الدين" ومسلسل "نسر الشرق"، اللذين كانا يتناولان سيرة صلاح الدين الأيوبي.

وأكد أن معبد موسى ابن ميمون يقع على مسافة قريبه من شارع المعز في وسط التراث الإسلامي, ما يؤكد على التنوع الديني والتسامح في مصر على مر العصور .

وكان فريق عمل فيلم "حواديت يهود مصر" فاز بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل فيلم للجمهور بمهرحان "أيكون ميديا" بالجامعة الأمريكية.