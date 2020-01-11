» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

11 يناير 2020 - 06:54 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألمانى يورجن كلوب والبرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب "السبيرز" ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، ألكسندر أرنولد، روبرتسون

خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو

وجاء تشكيل توتنهام ضد ليفربول، كالتالى..

حراسة المرمى: جازانيجا

خط الدفاع: سانشيز، ألدرفايريلد، تانجانجا، أورييه، داني روز

خط الوسط: إريكسن، ديلي آلي، وينكس

خط الهجوم: لوكاس مورا، سون هيونج مين