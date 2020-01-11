» «بوش» ناعيًا «قابوس»: «كان حليفًا قويًا لأمريكا»

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن، السلطان قابوس ين سعيد، سلطان عمان، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وقال «بوش» في بيان له: «لورا وأنا يحزننا وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، كان قوة استقرار في الشرق الأوسط وحليفا قويا للولايات المتحدة الأمريكية»، حسبما نقلت سي إن إن.



وأضاف البيان: «جلالته كان له رؤية لعمان حديثة ومزدهرة ومسالمة، وحول هذه الرؤية إلى حقيقة، لورا وأنا محظوظان لزيارته في مسقط الخريف الماضي، وتمتعنا بضيافته الكبيرة، ورأينا كيف طورت قيادته التعليم والفنون عبر دولة عُمان الجميلة، نرسل تعازينا الحارة للشعب العماني».