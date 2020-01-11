» "أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس

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أردوغان

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سلطنة عمان

قابوس

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الشعب العمانى بالتعازي، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ووصف "أردوغان" السلطان الراحل بأنه " كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

وكتب حساب "أردوغان" على موقع "تويتر": "أسأل الله الرحمة للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

وأكمل: "إذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو  الله أن يلهمه الصبر والسلوان".

يشار إلى أن السلطان قابوس اتسم بسياسة عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والتي أكسبته حضورًا في قلوب العديد من مواطني الدول العربية، كما تعهد السلطان الجديد هيثم بن تيمور بانتهاج نفس نهج السلطان الراحل.


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