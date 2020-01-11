» فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

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المصريون

الزمالك

أبطال إفريقيا

تأهل فريق مازيمبي الكونغولي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يواصل مازيمبي تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويتأهل رسميا إلى دور ربع النهائي، ويأتي الزمالك في المركز الثاني 7 نقاط.

بينما يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الأخير بنفس الرصيد.

ويحتاج الزمالك للفوز على مازيمبي الكونغولي بالجولة القادمة ليضمن التأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار مباراته في الجولة الأخيرة ضد أول أغسطس الأنجولي.

أما في حالة الخسارة أو التعادل أمام مازيمبي الكونغولي بالجولة المقبلة، سوف يحتاج الفارس الأبيض للتعادل على الأقل مع أول اغسطس بالجولة الاخيرة ليضمن تأهله رسميًا للدور ربع النهائي، إلا إذا تعادل أول أغسطس مع زيسكو يونايتد بالجولة الخامسة، هنا يصعد بطل مصر دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة.

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