7 قتلى.. لعبة فيديو تقود طالب للقيام بمذبحة داخل مدرسته

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لعبة فيديو

أقدم تلميذ على قتل معلمته و6 من زملائه، عن طريق إطلاق النار عليهم قبل أن يقتل نفسه، بمدرسة في المكسيك.

وقام الطالب بهذه الجريمة يوم أمس، بسبب تأثره بلعبة فيديو عنيفة مرتبطة بمذبحة كولومبية.

وكان تلاميذ مدرسة "خوسيه أنجيل راموس" يرتدون نفس زي الطالب القاتل خلال قيامه بالمذبحة، حسبما ذكرت حسب صحيفة "ديلي ميل".

وبدأ الحادث عندما طلب المتهم المنتحر من مدرسته في الصف السادس الذهب إلى الحمام لتغيير ملابسه في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وحين شعرت المدرسة بالقلق على الطالب لقضائه وقت طويل في المرحاض ذهبت إليه للاطمئنان عليه فوجدته يحمل مسدسين في منتصف ردهة المدرسة.

وأفادت الصحيفة أن التلميذ كان يرتدي "تي شيرت" أبيض، مدون عليه اسم الشخصية المفضلة لديه في لعبة الفيديو جيم "Natural Selection ".

وبعد ظهور التلميذ وهو يحمل المسدسين، أطلق النار على مدرسته البالغة من العمر 60 عامًا وقام بعد ذلك بقتل 5 من زملائه من بينهم فتاتين بعمر 7 و 8 سنوات، وأقدم بعدها على الانتحار.


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