"المسئولية المجتمعية" يُطلق التقرير السنوي لجامعة المستقبل

11 يناير 2020 - 06:05 م

أطلق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، التقرير السنوي للمسئولية المجتمعية لجامعة المستقبل، وذلك في إطار عمل المجلس على متابعة أعمال المسئولية المجتمعية للجهات والشركات.

وأكد التقرير عمل الجامعة في ضوء مباديء ميثاق هيئة الأمم المتحدة على تحقيق أهداف الإنمائية للتنمية المستدامة لإنشاء خطط وأنشطة قطاع خدمة لمجتمع والتنمية بجامعة المستقبل والقائم عمل ثالوث الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحا أن جامعة المستقبل تحظى بتعاون مثمر مع عدد من الرشكاء المميزين، سواء من المنظمات الدولية أو الجهات الحكومية والجمعيات أو المنظمات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن أبرز أنشطة المسئولية المجتمعية لجامعة المستقبل التي يرأسها الدكتور عبادة سرحان، هو تدشين قوافل علاجية استفاد منها 172 ألف مواطن من المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، تشمل قوافل علاج الأسنان والعيون وتوفير العلاج للحالات الصحية بالمناطق المختلفة، وبرامج لمكافحة العدوى.

وشملت الأنشطة حسب التقرير أيضا برامج التعليم التي استفاد منها 30 ألف طالب مستفيد من خدمات برامج التعليم والتي شملت إنشاء فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، لمساعدة عدد كبير من الأشخاص في تعلم مهارات القراءة والكتابة والحصول على شهادة محو الأمية، بالإضافة إلى ترميم وتطوير المدارس، وتحمل نفقات العديد من الطلاب الغير قادرين بالمدارس والجامعات المختلفة.

وأوضح التقرير عمل الجامعة أيضا على برامج الغذاء والكساء والدواء والتي استفاد منها 398 ألف مواطن في المناطق الأكثر احتياجا، بتوفير المواد الغذائية للعديد من هذه الأسر بشكل شهري،وكذلك الملابس للأطفال والسيدات المعيلات، بالإضافة إلى برامج رعاية الأيتام والتي استفاد منها 133 ألف مستفيد، عبر احتفاليات يوم اليتيم وزايرة وتطوير دور الأيتام، بالإضافة أيضا إلى برنامج تمكين الأسر الذي استفاد منه 175 أسرة.

وأوضح التقرير أن هناك أنشطة أخرى تم إطلاقها من قبل جامعة المستقبل شملت برامج الإغاثة التي استفاد منها مئات الأسر المصرية من الكوارث الطبيعية أو التهجير، وكذلك برامج التطوع وبرامج الرياضة، وشراكات مع منظمات الأمم المتحدة وأخرى إقليمية ودولية وحكومية.