  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

أرشيفية

أسرة «مرسي» تنعي السلطان قابوس برسالة مؤثرة

سد النهضة

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا بسبب وفاة السلطان قابوس

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

تظاهرات غاضبة تجتاح طهران.. تعرف على السبب

تركيا

زلزال قوي يضرب تركيا و«الكوارث» ترصد الأضرار

قبر السلطان قابوس

متواضع جدًا.. أول صور لقبر السلطان قابوس

تظاهرات غاضبة تجتاح طهران.. تعرف على السبب

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تغلق سفارتها في السعودية..تعرف على السبب

#

السعودية تقرر وقف مئات المشاريع.. تعرف على السبب

#

"السكة الحديد" تعتذر للمواطنين.. تعرف على السبب

#

خالد النبوي بصحبة جيهان السادات..تعرف على السبب

إيران

طائرة

تظاهرات

أوكرانية

خرجت تظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجاً على إسقاط الحرس الثوري عن طريق الخطأ الطائرة الأوكرانية، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وأُرغمت إيران على الاعتراف السبت بأنها أسقطت من طريق الخطأ طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية عبر إطلاقها صاروخاً مضاداً للطائرات، وذلك بعد سلسلة مؤشرات متطابقة وتصريحات لم تدع مكاناً للشكّ.

وحصلت الكارثة التي أودت ب 176 شخصاً معظمهم إيرانيون وكنديون، بعد إقلاع الطائرة من مطار طهران الدولي، بعد ساعات من إطلاق عدة صواريخ إيرانية استهدفت قاعدتين في العراق تضمان جنودا أميركيين، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قبل بضعة أيام في ضربة أميركية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام
» أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي
» «بوش» ناعيًا «قابوس»: «كان حليفًا قويًا لأمريكا»
» "أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس
» فيديو قديم يكشف احتفاء "صدام" بالسلطان "قابوس"
» فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال
» قرار إيراني عاجل بشأن الرحلات إلى أوروبا
» أين تذهب قمصان اللاعبين بعد المباريات؟
» أول تصريح من الملك سلمان بعد وفاة السلطان قابوس
» 500 الف جنيه جوائز بطولة الصيد السنوية للناشئين
» مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين في انفجار بأفغانستان

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر