تظاهرات غاضبة تجتاح طهران.. تعرف على السبب

11 يناير 2020 - 05:26 م

خرجت تظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجاً على إسقاط الحرس الثوري عن طريق الخطأ الطائرة الأوكرانية، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وأُرغمت إيران على الاعتراف السبت بأنها أسقطت من طريق الخطأ طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية عبر إطلاقها صاروخاً مضاداً للطائرات، وذلك بعد سلسلة مؤشرات متطابقة وتصريحات لم تدع مكاناً للشكّ.

وحصلت الكارثة التي أودت ب 176 شخصاً معظمهم إيرانيون وكنديون، بعد إقلاع الطائرة من مطار طهران الدولي، بعد ساعات من إطلاق عدة صواريخ إيرانية استهدفت قاعدتين في العراق تضمان جنودا أميركيين، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قبل بضعة أيام في ضربة أميركية.