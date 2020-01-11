وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا بسبب وفاة السلطان قابوس

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، قرارًا بتأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة.

جاء ذلك بعد رحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التعازي في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان.

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