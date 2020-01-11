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500 الف جنيه جوائز بطولة الصيد السنوية للناشئين

الرياضة

الصيد
الصيد
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أمير سعد

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الصيد

المصريون

رصدت اللجنة المنظمة لبطولة  الصيد السنوية  للناشئين جوائز مالية ضخمة للفرق الفائزة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل بملاعب  الصيد بالدقي ونادي zed   الشيخ زايد.

وأكد أحمد دياب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الصيد في نسختها الخامسة عشر،  ان جوائز الفائزين في المنافسات  تصل إلى 500 الف جنيه حيث هناك جوائز كثيرة وحوافز كبيرة للاجادة لم تشهدها الملاعب المصرية  في هذه  المراحل السنية.

وأضاف دياب ان البطولة يشارك فيها   42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات  لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

اللجنة المنظمة للبطولة تضم  أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.

 وتجري قرعة بطولة الصيد  السنوية غدا  الأحد الموافق 12 يناير، بفندق فيرمونت نايل سيتي على النيل بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

يحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس  ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA ،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم  سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن ومحمد فضل ومحمد شوقي ..بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة  و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة.

 

ويشهد حفل القرعة  العديد من المفاجأت وحضوركبير  للنجوم.


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