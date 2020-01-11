زلزال قوي يضرب تركيا و«الكوارث» ترصد الأضرار

11 يناير 2020 - 05:17 م

تعرضت مدينة إسطنبول التركية إلى زلزال قوى شعر به سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما أكدت إدارة الكوارث والطوارئ أنها بصدد رصد أي أضرار، مؤكدة عدم وجود بلاغات بخسائر حتى الآن.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، بأن هزة أرضية ضربت مدينة اسطنبول ومحيطها وأن سكان المنطقة شعروا بها.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود بلاغات عن أضرار عقب الهزة الأرضية في بحر مرمرة.

وأفادت بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت بحر مرمرة.

ووفق معطيات قسم الزلازل برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، فإن الزلزال حدث في الساعة 16.37 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن مركز الزلزال، يقع قبالة سواحل قضاء سيليفري في الشطر الأوروبي من اسطنبول، وعلى عمق 7.09 كم.



#عاجل | إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن عدم ورود بلاغات عن أضرار عقب الهزة الأرضية في بحر مرمرة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 11, 2020