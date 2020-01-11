إقامة صلاة الغائب على «قابوس» بجميع المساجد

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حسن علام- متابعات

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البحرين

قابوس

قرر  الملك حمد بن عيسى آل خليفة،عاهل البحرين، اليوم السبت، إقامة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان - تغمده الله بواسع رحمته - في جميع مساجد المملكة.

كان العاهل البحريني قد نعى السلطان قابوس، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.

 وأعرب، في بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وإلى العائلة المالكة وحكومة وشعب سلطنة عمان، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

 وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.


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