«النواب» ينكس أعلامه حدادًا على رحيل «قابوس»

نكس مجلس النواب أعلامة حدادًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، وذلك عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.

وكان الدكتور على عبد العال قد نعى السلطان قابوس مقدما العزاء للشعب العمانى الشقيق، مؤكدا أن الراحل أدى واجبه نحو وطنه وجعل من سلطنة عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب بسياسته الحكيمة الهادئة التى اعتمدت على النأى بالنفس عن الخلافات.

وكان الدكتور على عبد العال قد نعى السلطان قابوس مقدما العزاء للشعب العمانى الشقيق، مؤكدا أن الراحل أدى واجبه نحو وطنه وجعل من سلطنة عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب بسياسته الحكيمة الهادئة التى اعتمدت على النأى بالنفس عن الخلافات.