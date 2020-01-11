«النواب» ينكس أعلامه حدادًا على رحيل «قابوس»

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حسن علام- متابعات

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نكس مجلس النواب أعلامة حدادًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، وذلك عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.

وكان الدكتور على عبد العال قد نعى السلطان قابوس مقدما العزاء للشعب العمانى الشقيق، مؤكدا أن الراحل أدى واجبه نحو وطنه وجعل من سلطنة عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب بسياسته الحكيمة الهادئة التى اعتمدت على النأى بالنفس عن الخلافات.


وقال بيان صادر عن المجلس اليوم السبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصرى، إلى الشعب العمانى الشقيق، الذى يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه، الذى انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعًا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأى بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحيادتيه، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب".

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