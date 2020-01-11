زلزال يضرب مدينة اسطنبول

11 يناير 2020 - 05:07 م

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، قبل قليل، مدينة اسطنبول التركية دون وقوع ضحايا.

وهز الزلزال مدينة اسطنبول ومحيطها، ما أدى إلى شعور السكان به، وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإنه لم ترد بلاغات عن أضرار عقب الزلزال.

ووفق معطيات قسم الزلازل برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، فإن الزلزال حدث في الساعة 16.37 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن مركز الزلزال، يقع قبالة سواحل قضاء سيليفري في الشطر الأوروبي من اسطنبول، وعلى عمق 7.09 كم.