  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السلطان قابوس

صورة نادرة جدًا للسطان قابوس تثير الجدل

ارشيفية

مفاجأة.. قتيل فيلا نانسي عجرم لم يمت

الأهلي

الأهلى يتلقى ضربة موجعة أمام بلاتينيوم

محمد منير وأيمن بهجت قمر

شاهد.. انهيار محمد منير في جنازة مدير أعماله

السلطان قابوس

إقامة صلاة الغائب على السلطان قابوس

قبر السلطان قابوس

متواضع جدًا.. أول صور لقبر السلطان قابوس

صورة الخبر

صحيفة عبرية تفجر مفاجأة حول افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية

البابا تواضروس

البابا تواضروس ناعيًا السلطان قابوس: رمز قوة ووحدة لبلاده

حطام الطائرة الأوكرانية

إيران ترسل الصندوق الأسودة للطائرة المنكوبة لأوكرانيا

أرشيفية

ضبط زوجة تصور أفلامًا إباحية لزوجها مع سيدة أخرى

«حين تأتي اللحظة».. الدفاع تنشر فيديو قتالي لمناورة عسكرية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادرًا للسلطان قابوس مع والدها

#

"الحوثيين" تنشر فيديو لإسقاط "أباتشي" سعودية

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح تستعرض فيه صدرها

#

شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها

وزارة الدفاع

مناورة عسكرية

فيديو قتالي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ قليل، فيلم قصير من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن "المناورة المُرتقبة"، تحت عنوان "المناورة قادر 2020.. حماية وطن".

وقالت الوزارة، إن رجال القوات المسلحة المصرية سيعلنون عن أنفسهم في المناورة العسكرية، التي تشارك في مراحلها النهائية تشكيلات ووحدات مختلفة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة التدريب القتالي لقواتنا المسلحة.

وقال الوزارة في الفيلم: «حينما تحين اللحظة التي يترقبونها، تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفاني وإخلاص.. إنه نداء الواجب؛ فمصر ملئ القلب والعين.. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم في (المناورة قادر 2020.. حماية وطن)".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» زلزال يضرب مدينة اسطنبول
» دوري الأبطال.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام بلاتنيوم
» برشلونة يعلن خضوع مهاجمه لجراحة عاجلة
» إقامة صلاة الغائب على السلطان قابوس
» أمم آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يتعادل مع البحرين
» "الكمون" علاج سحري لفقدان الوزن
» محمد رمضان وسعد لمجرد يثيران الجدل في حفلهما بدبي
» "خورى" تتهم "قمر" مجددًا باختطافها
» فيديو لفنان العرب محمد عبده يشعل مواقع التواصل
» شاهد.. أسما شريف منير تثير الجدل بـ فيديو جديد
» "سلتو": لم أحضر إلى الإسكندرية من أجل السياحة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:16 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر