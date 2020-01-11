«حين تأتي اللحظة».. الدفاع تنشر فيديو قتالي لمناورة عسكرية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ قليل، فيلم قصير من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن "المناورة المُرتقبة"، تحت عنوان "المناورة قادر 2020.. حماية وطن".

وقالت الوزارة، إن رجال القوات المسلحة المصرية سيعلنون عن أنفسهم في المناورة العسكرية، التي تشارك في مراحلها النهائية تشكيلات ووحدات مختلفة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة التدريب القتالي لقواتنا المسلحة.

وقال الوزارة في الفيلم: «حينما تحين اللحظة التي يترقبونها، تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفاني وإخلاص.. إنه نداء الواجب؛ فمصر ملئ القلب والعين.. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم في (المناورة قادر 2020.. حماية وطن)".



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